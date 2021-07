¡400 millones de dólares! Este es el precio de la trilogía de El Exorcista que planea pagar Universal

La franquicia de Universal planea a desembolsar 400 millones de dólares para comprar la nueva trilogía de El Exorcista (1973) y tiene previsto proyectar algunas de las películas en Peacock, su nuevo servicio de streaming.

Ellen Burstyn, la actriz ganadora de un Óscar que luchó por primera vez contra el diablo en la película original de 1973, repetirá su papel de Chris MacNeil.

David Gordon Green, el director del último reboot de Halloween (2018), dirigirá la próxima franquicia que será producida por Blumhouse. En un giro irónico, Blumhouse se forjó una reputación produciendo éxitos de terror de bajo presupuesto como Get Out (2017) y The Purge (2013), que disfrutaron de amplios márgenes de beneficio debido a sus bajos costes. El servicio streaming ha hecho que esa economía se desbarate.

El pacto es el último de una larga serie de acuerdos masivos para películas firmados por los servicios de streaming. Sigue a los más de 450 millones de dólares que Netflix desembolsó por los derechos de dos secuelas de Knives Out (2019), así como los 125 millones de dólares que Amazon pagó por Coming 2 America (2021) y los 200 millones que gastó en La guerra del mañana (2021).

En los últimos meses, conglomerados como Disney, WarnerMedia y Viacom, han lanzado servicios de suscripción. El aumento de la competencia ha provocado un momento de auge para los creadores de contenido.

En esta carrera, Peacock se ha encontrado con que no ha podido incluirse en el grupo con proyectos de gran interés para igualar a los de The Crown (Netflix), Ted Lasso (Apple TV Plus) o The Boys (Amazon Prime). Este acuerdo podría ser el definitivo para ayudar a fortalecer su perfil.

CinemasCómics

Foto: @apnews