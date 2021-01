A 86 años del natalicio del “Rey del Rock and Roll” Elvis Presley

Este viernes fanáticos de todo el mundo conmemoran los 86 años del “Rey del Rock and Roll”, Elvis Presley, quien nació un 8 de enero de 1935 en la localidad de Tupelo, Misisipi.

A pesar de su relativamente corta carrera, su primer recital en público lo dio en 1954, y el último en junio de 1977, con siete años de silencio durante los que se mantuvo alejado de la música e inmerso en su faceta cinematográfica

El rock de la cárcel, Suspicious Minds, Love Me Tender, Don’t Be Cruel, In the Ghetto, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Always on My Mind, My Way…

La lista de títulos que en su voz encontraron el éxito es realmente abrumadora, y no son pocas las fuentes que señalan que lo convirtieron en el solista que más discos vendió en la historia de la música popular.

El rock de la cárcel, Suspicious Minds, Love Me Tender, Don’t Be Cruel, In the Ghetto, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Always on My Mind, My Way… La lista de títulos que en su voz encontraron el éxito es realmente abrumadora, y no son pocas las fuentes que señalan que lo convirtieron en el solista que más discos vendió en la historia de la música popular.

Polémica

Precisamente esa capacidad de contornearse con la que Elvis conmocionó la escena fue el disparador de la primera gran polémica que marcó su trayectoria.

“Presley es definitivamente un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Sus acciones y movimientos buscan avivar las pasiones sexuales de los adolescentes”, publicó un diario católico de Wisconsin tras una de sus presentaciones.

Con información de Unión Radio

Foto: @apnews