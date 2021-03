Anitta no se quedó callada ante el polémico mensaje de Arcángel sobre las mujeres

En las redes sociales explotó recientemente una polémica entre los cantantes Anitta y Arcángel. Esto luego que Arcángel emitiera un comentario sobre las mujeres que deciden mostrar su cuerpo en las redes.

Arcángel habría escrito en sus stories de Instagram: “Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas”.

Este comentario la brasileña no lo pasó por alto, por lo que con una foto en su feed le respondió al cantante.

“Puedes tu utilizar cul** de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS C***S en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida“, escribió.

Su comentario lo acompañó con una fotografía de ella en traje de baño, de espalda y entrando a una piscina.

La cantante continuó cuestionando “¿qué es ser un caballero? y ¿qué es ser una dama?”, en clara referencia a lo dicho por Arcángel.

La disculpa

Ante esta publicación y los cientos de comentarios, el cantante utilizó nuevamente sus stories, esta vez para disculparse.

“Anitta, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto”, dijo.

Explicó que su intención no era ofender “damas que si se dan a respetar” y lamentó que con su comentario “se pudieron sentir ofendidas”.

“Voy a dar una pequeña explicación aquí, uno no puede generalizar a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal aquí. A la mujer seria, decente trabajadora, que se haya sentido, es de hombres pedir disculpas, las mujeres finas trabajadores finas decentes que se hayan sentido que les falte al respecto, disculpen, no me refería a ese tipo de damas, a esa prima, amiga, colega, amiga, me refería a otro tipo de mujer, al final todas son mujeres y merecen respeto. En los últimos años en esta sociedad machista, la mujer la ha pasado mal y a lo mejor esa mujer fuente y respetable que se pudo ofender le pido disculpas”, expresó.

Douleydis Romero

Fotos: @apnews