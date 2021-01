Armie Hammer se vuelve viral por supuestamente declararse “100% caníbal”

Armie Hammer es tendencia durante las últimas horas luego de que una serie de capturas de unos DM supuestamente escritos por el actor se filtraran en línea.

La estrella de Call Me By Your Name y The Social Network , parece discutir el canibalismo y varios actos sexuales gráficos en los mensajes directos de Instagram, que aún no son verificados.

En Twitter hay un gran debate sobre si los impactantes mensajes son reales o no.

En los mensajes el actor se declara, supuestamente “100% caníbal”.

Hammer, que no ha tuiteado desde el jueves pasado, no ha abordado públicamente las acusaciones, pero eso no impidió que su nombre fuera tendencia en las redes sociales mientras los fanáticos debaten la veracidad de los presuntos mensajes directos.

En 2017 Hammer se vio envuelto nuevamente en otro escándalo en las redes sociales cuando le gustó una serie de tweets gráficos sobre BDSM y prácticas de bondage, aparentemente sin saber que sus me gusta en Twitter eran visibles públicamente./DR

Foto: @apnews