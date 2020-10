¡Asombroso! Así se escucha una gaita interpretada por japoneses

View this post on Instagram

No se imaginan el orgullo que siento de escuchar esta gaita que viene de tan lejos…. significan tantas cosas para mí y para todos los venezolanos… no hay fronteras, ni idiomas que obstaculicen la difusión de la gaita por el mundo entero… Gracias a la Chinita a quien mencionan varias veces en la gaita, gracias a @sho.makino por tan sentida letra y por tomar encuenta a este humilde servidor y a @toyoken26_musico por la música y una excelente producción de @aquileshadjis un fuerte abrazo desde la distancia.. y Que Dios y la Virgen les bendiga 🙏🏻 #gaita