Bebé a bordo: Natti Natasha reveló que está embarazada

Sin duda el espectáculo que se robó las miradas y el corazón de los espectadores de Premio Lo Nuestro, fue ver a Natti Natasha lucir muy feliz y reluciente su embarazo de seis meses.

Tras recibir el diagnóstico de que no podría tener un bebé, Natti movió cielo, mar y tierra para hacer realidad su sueño de ser madre.

La cantante dominicana en su participación pregrabada junto al puertorriqueño Pince Royce dejó ver su avanzado embarazo.

Durante la ceremonia en vivo lució un hermoso traje blanco que dejaba a vista de todo su vientre.

A inicios de febrero la cantante anunció su compromiso con Rafael “Raphy” Piña.

Asimismo la Natti publicó en sus redes sociales unas fotografías donde comparte la noticia y escribió:

“Hoy celebro con ustedes por partida doble, El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo ! Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio !!!!! Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el principe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo !!!!!“