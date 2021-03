Carito Navarro: 20 años de entrega y profesionalismo en el mundo de la animación

Diría Carlos Gardel en su tango Volver, veinte años no es nada, sin embargo cuando se tiene el enfoque de la vida y la determinación con la cual se deben hacer las cosas, el fruto alcanzado en la cosecha, los tropiezos y el aprendizaje logrado, uno se da cuenta que veinte años dejan en el mejor de los planos a quien trabaja con pasión por lo que se quiere ser.

Y es que la popular Carolina “Carito” Navarro celebra 20 años en el mundo de la animación, personaje que desde temprana edad tenía claro lo que quería ser y encontró el camino para alcanzar sus metas. Hoy Carito Navarro es conocida en la radio, la televisión y como la “Animadora de los Cardenales de Lara”, labor que desempeña desde hace 12 temporadas junto a Gregorio Valles.

“Todo empieza a los 13 años de edad cuando hice de doble de Fey (Azúcar amargo) en un programa llamado Escape Visual con Nancy Soteldo. Mi participación agradó mucho por mi coreografía y por mi parecido con la artista mejicana”, explica.

20 años en la animación

“Cuatro años después me la consigo a Nancy Soteldo y me invita a realizar un casting para trabajar en el programa La Brújula, en Telecentro, era el año 2001”.

La barquisimetana indica que luego de La Brújula, pasa a un programa llamado TV en Línea con Felipe del Val y Rosa Maggi, una revista matutina dirigida a las amas de casa. Seguidamente en compañía de María José González realiza Doblemente femenina el cual era enfocado a la mujer y a la familia.

Carolina cierra su ciclo en Telecentro y es llamada de Promar TV en 2009 para grabar Piso 13 junto a Juan Andrés Peñalver, Alexis Villasmil y Andrés Coronel, uno de los programas más exitosos de la televisión regional, el cual era en vivo y con actuaciones. Seguidamente vino la propuesta de “Una Buena Mañana” donde permaneció por espacio de ocho años.

Cuando va de salida en La Brújula, se impulsa su participación como candidata al reinado de la Feria de Barquisimeto donde termino como 1era finalista, concurso ganado por Eliana Perozo. “Durante la campaña visito todas las estaciones de radio de la ciudad y conozco al “Doc” Leonardo Camacho, quien me invita a trabajar en La Mega con un programa llamado Baño de Damas”.

Carito Navarro conversa sobre su trayectoria en el mundo de la animación

Es así como estudia locución en la UCV para obtener su certificado. Seguidamente de La Mega pasa con Juan Andrés Peñalver a la FM 94.1 y junto a él y Gigi Ruiz se convierten en los anclas pioneros en esta estación.

La primera experiencia como animadora ante un gran público

Carito recuerda que fue en la Feria de Barquisimeto en la Plaza de Las Banderas del Complejo Ferial con el “Día Pepsi”, evento donde se presentó Malanga, Caramelos de Cianuro y Mermelada Bunch. “Había unas 30 mil personas. (Las piernas me temblaban y no sabía cómo proyectar mi voz), pero aprendí y los presentes seguían con entusiasmo mi animación). Hoy en día me inclino más por la animación en eventos corporativos, es más mi estilo”, explica.

Con la experiencia ganada monta su productora “Tu Show Producciones”. “He tenido la dicha de animar conciertos de Rosario Flores, Gipsy Kings, Franco de Vita, Servando y Florentino, Voz Veis, San Luis, Frank Quintero, Aditus, Pedro Castillo, Alexis Peña, entre otros.

“Hoy en día estamos montados en los 40 años de Carota, Ñema y Tajá. Es un trabajo que nos llena de optimismo y deseos de seguir haciendo cosas buenas para el público venezolano”, señala con firmeza.

Pero Carolina Navarro no se queda solo con la animación y la locución y así decide estudiarpara graduarse como Técnico Superior en Mercadeo, carrera que realiza en el Colegio Universitario Fermín Toro. “Siento que era la carrera indicada para promover lo que hago, para mercadear mis conceptos”.

Esta joven emprendedora barquisimetana sigue moviéndose con otro proyecto y forma una empresa que le prestaba servicio de katering a los comedores industriales, donde el sacrificio y el tesón le dejan buenos resultados y le permite abrir nuevos negocios en el área de la comida rápida.

“Mis trabajos me han permitido conocer muchas personas que hoy en día son mis amigos y mis clientes. Muchos me han pedido que les desarrolle un plan de mercadeo y hoy les llevo sus cuentas”.

Su llegada a los Cardenales de Lara

En todo este mundo del mercadeo y las ventas conoce al Sr. Isidoro Gutiérrez, encargado del mercadeo de los Cardenales de Lara y este le propone trabajar para el Circuito del equipo. “Yo no sabía nada de béisbol, pero el proyecto arranca ahí en la radio y vendiendo. Yo viajaba con el equipo por todas las ciudades”.

Sus dos anillos (dijes) de campeón con Cardenales de Lara junto al reconocimiento de Empresas Polar

“Me doy cuenta de la necesidad existente de la animación femenina en el estadio y creo la estructura para la misma. Hubo otras mujeres que fueron animadoras del circuito y de Cardenales en Pelotas. Antes de mí estuvo Adriana D’hongia. Ellas estaban en las tribunas para el circuito, pero yo inicio la animación en tarima dentro del estadio, labor que desarrollo junto a Gregorio Valles”.

“Fui creando espacios con los clientes que me permiten entregar premios de calidad a los participantes de los concursos y promover al equipo. Ya tengo 12 temporadas con Cardenales. No es fácil, pero lo disfruto mucho, al punto que ya tengo seis salidas entre los innings de participación con el público”, puntualiza.

Definitivamente este es el medio que mayor proyección le ha brindado a su carrera profesional dentro y fuera del país y así lo reconoce. Carolina Navarro es conseguida en Instagram como (@carito_navarro).

12 temporadas

“Yo no tengo padrinos, aprendí en mi hogar a respetar y sacrificarse por lo que se hace. La fidelidad es un factor determinante para el éxito”, señala.

Para finalizar señala que formar parte del equipo campeón en dos temporadas consecutivas 2018-2019 y 2019-2020, la llena del mayor de los orgullos.

“Recibir dos anillos de Campeón y un reconocimiento de Empresas Polar por el trabajo realizado, son los premios más importantes de mi carrera, junto al reconocimiento del público, de mis compañeros de trabajo y de toda la familia de Cardenales de Lara”.

Julio Urdaneta/@juliourdanetam

Fotos: Daniel Sosa/@iamdanisosa