Chyno habló sobre su salud mental tras su diagnóstico

El cantante Chyno Miranda, quien se encuentra en un proceso de recuperación luego de padecer neuropatía periférica, se sinceró sobre el difícil momento en que estuvo fuertemente afectado por el padecimiento, el cual le limitó su capacidad motora y también influyó en su pérdida de peso: “Me sentía inseguro, estaba flaco y estaba hablando muy rápido”, comentó.

A través de su cuenta en Instagram, el criollo aclaró el motivo de su ausencia en el mundo digital mientras se atravesaba el momento más difícil de la enfermedad que le diagnosticaron: “Yo le dije a Natasha que no me filmara, a mi equipo, a mis amigos que tampoco me filmaran porque era mi proceso de recuperación, y todos lo entendieron bastante bien”, dijo en sus historias.

Sin embargo, el artista indicó que cada día avanza más en su recuperación: “Estoy hablando mucho mejor, gracias a Dios, estoy comiendo ‘fino, fino’, nada, creo que estoy en un proceso chévere, estoy haciendo pesas, estoy yendo al gimnasio, así que voy bien, mi gente, voy bien”.

“Entiendo a todas las personas que han pasado por este tipo de enfermedades fuertes que de repente se ven en el espejo y se sienten super inseguras, pero aquí estoy yo para decirles que sí se puede, que sí se puede lograr”, aseguró.

Revista Ronda

Foto: @apnews