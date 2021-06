Cyndi Lauper sopla 68 velitas

Hay una buena cantidad de cantantes que venden millones de discos contando con grandes éxitos, otras muchas que ganan los Grammy’s y muy pocas que hayan sido merecedoras de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cyndi Lauper lo tiene todo, incluso eso y este 22 de junio celebra sus 68 años de edad.

Cynthia Ann Stephanie Lauper, mejor conocida como Cyndi Lauper en algunas biografías se indica que nació el 20 de junio, pero todas coinciden en que logró triunfar tras una infancia difícil. A los doce años, comenzó a escribir canciones y a tocar la guitarra acústica.. Tras huir de su natal Nueva York a los 17 años por los abusos de su padre, cruza la frontera hacia Canadá y se internó en un bosque con su perro para vivir unos meses en soledad y saber que quería ser de adulta.

Su pasión por la música le venía de antes, oía a las divas de la canción del momento. Comenzó muy pronto a tener éxito. Instalada en Vermont comienza a trabajar para mantenerse y comienza a recibir clases de arte en el Johnson State College.

A principios de la década de 1970, comienza como vocalista en varias bandas cantando los éxitos de afamadas bandas como Bad Company, Jefferson Airplane, entre otras.



En 1977, sus cuerdas vocales sufren y pierde la voz. Los médicos le aseguraron que nunca volvería a cantar, aunque recuperó la voz con ayuda del entrenador vocal Katie Agresta.

Siempre extravagante, siempre ella, siempre Cyndi Lauper

Lauper luego de recuperar su voz forma una banda llamada Blue Angel con la que incluso graba un Long Play a finales de los 70’, pero reciben una demanda por plagio. Seguidamente tras caer en banca rota comienza a cantar nuevamente en bares.

Bajo la promoción de su nuevo manager David Wolff graba en 1983 el disco She’s so usual, que se convirtió en el primer álbum debut de una cantante femenina en lograr cuatro éxitos entre los cinco primeros en el Billboard Hot 100. Uno de sus éxitos fue Time After Time. Luego Girls just want to have fun (Las chicas quieren divertirse) se incluye en los tres primeros lugares del Top de Inglaterra e incluso la catapultó al éxito internacional en todo el planeta y hoy día a casi cuatro décadas sigue sonando y gustando entre jóvenes y adultos contemporáneos.

Tanto era reconocido su éxito y calidad vocal que grandes artistas de la talla de Lionel Richie y Michael Jackson la invitan para participar en la grabación del disco para ayudar a los niños de África titulado We are the world.

Cyndi logra con su canción “Las chicas quieren divertirse“, representar a miles de mujeres que se sentían atrapadas “Les di una voz”, dice Lauper ahora.

Desde entonces, ha vendido millones de discos y sus canciones siguen siendo éxitos en las radios y en las plataformas digitales.

Tuvo participación vocal y actoral en la película Los Goonies, producido por Steven Spielberg, para la que compuso el tema The Goonies R Good Enough.

La nativa de Nueva York sigue activa con películas, en la televisión y series. Su amiga Yoko Ono la invitó al homenaje a Lennon, tocó con Roger Waters de Pink Floy en el concierto The Wall tras la caída del Muro de Berlín, y se casó para formar una familia.

Muchas fueron las comparaciones en los 80’ con Madonna, incluso se dijo que compararla a ellas era como comparar a una naranja con una manzana. Ciertamente Cyndi Lauper es como el sol, siempre brilla y es radiante, aunque en oportunidades no pueda observarse. Cyndi siempre está, siempre se reinventa musicalmente y hoy por hoy mantiene su esencia musical y su legado es único. /JU

Foto: AP News