Daniela Alvarado confirma noviazgo con José Manuel Suárez

Se terminaron los rumores y lo cierto es que en el día del amor y la amistad la actriz Daniela Alvarado decidió dar a conocer su relación sentimental con el también actor José Manuel Suárez, que mejor fecha para confirmar la noticia.

Con una foto juntos y un mensaje en su cuenta de Instagram queda claro que luego de varios años de amistad, el amor llegó para quedarse.

Daniela Alvarado y José Manuel Suárez son novios oficialmente y así lo confirmó la actriz venezolana hija de los también actores Daniel Alvarado fallecido en 2020 y Carmen Julia Álvarez:

“En la risa contagiosa, en la mirada, en la respiración, en las mañanas y en las noches, en el tiempo vivido, en las manos, en el cuello, en el ritmo, en los silencios, en las equivocaciones, en lo que aún no he visto y en lo que sé me vas a enseñar. Allí me quiero quedar, allí quiero pasar mis días y mis noches, allí quiero viajar y conocer más del mundo, allí quiero flotar y volar hasta que simplemente seamos uno. Feliz Día de San Valentín

Feliz Día del Amor y la Amistad” Con mi Valentine @josemanuelsuarezzz”, escribió la actriz. https://www.instagram.com/p/CLR3Ws2BoFf/?igshid=59kdd20thkne /JU

Foto: Instagram