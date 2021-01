Director de The Washington Post, y referente del periodismo se jubila tras exitosa carrera

El director del diario The Washington Post, Martin Baron, considerado un referente del periodismo, anunció este martes su jubilación, efectiva a finales del próximo mes, después de una prolongada carrera en la que también dirigió The Miami Herald y The Boston Globe.

Baron hizo el anuncio en un memorando interno distribuido entre los empleados del rotativo, en el que dice que tras haber trabajado como periodista durante casi 45 años ininterrumpidos se siente preparado para seguir adelante.

El veterano informador, conocido en el oficio como Marty, que tomó las riendas del influyente diario washingtoniano en enero de 2013 tras dirigir durante 11 años The Boston Globe, anunció que dejará el puesto el 28 de febrero.

“Desde que llegué al Post, he buscado hacer una contribución duradera y retribuir a una profesión que ha significado tanto para mí y que sirve para salvaguardar la democracia“, escribió Baron.

Su trabajo al frente del Boston Globe quedó inmortalizado en la película Spotlight (2015), en la que le interpreta el actor Liev Schreiber.

La cinta narra el escándalo del abuso de menores que sacudió en Boston a la Iglesia Católica en 2002 y que reveló el Globe, bajo la batuta de Baron.

“No haces periodismo con la idea de que un día te van a retratar en una película, pero es gratificante”, dijo Marty a Efe en una entrevista a finales de 2015.

Durante el tiempo en que dirigió el Post, el diario ha ganado 10 premios Pulitzer./APP

Con información de The Washington Post

Foto APnews