Fallece el bajista de ZZ Top Dusty Hill

Dusty Hill, el bajista de ZZ Top y una de las figuras barbudas del trío rexano de rock y blues, falleció en su casa de Houston, anunció la banda el miércoles. Tenía 72 años.

En su publicación en Facebook, el guitarrista Billy Gibbons y el baterista Frank Beard dijeron que Hill murió mientras dormía. No revelaron la causa del deceso, pero en una publicación del 21 de julio en el cibersitio de la banda dijeron que Hill estaba “de regreso en Texas para atenderse un asunto de la cadera”.

En ese entonces la banda dijo que su viejo técnico de guitarras, Elwood Francis, tocaría el bajo, la guitarra y la armónica como sustituto.

Hill, cuyo nombre verdadero era Joe Michael Hill, nació en Dallas. Fundó ZZ Top junto con Gibbons y Beard en Houston en 1969. La banda lanzó su primer álbum, “ZZ Top’s First Album”, en 1970. Tres años después logró su primer éxito con “La Grange”, una oda a un famoso burdel texano llamado Chicken Ranch.

La banda también llegó a las listas de popularidad con la canción “Tush” en 1975, “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin’” en 1983, así como “Rough Boy” y “Sleeping Bag” en 1985.

Su “Worldwide Texas Tour” de 1976, con su emblemático escenario en forma de Texas adornado con cactus, serpientes y ganado de cuernos largos, fue una de las giras de rock más exitosas de la década.

La banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004. En la ceremonia, el guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards dijo: “Estos tipos están empapados de blues, como yo. Conocen su blues y saben cómo vestirse. Cuando los vi por primera vez pensé: ‘Espero que estos tipos no se den a la fuga, porque ese disfraz no va a funcionar’”.

Su inconfundible estilo, con los tres integrantes usando gafas de sol y el guitarrista y bajista con larguísimas barbas, se volvió tan emblemático que fue incluido en caricaturas de la revista New Yorker y en “Los Simpson”. AP