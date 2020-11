Franklin Suárez el alquimista larense de la producción que deslumbra en los Estados Unidos

Su mirada creativa y profesionalismo lo han llevado a ser productor de Camila Canabal

La curiosidad y una gran inventiva son palabras que definen a este larense, quien durante 17 años ha estado en el mundo de la radio, televisión y eventos. Con cada producción en la que participa, evidencia la magia y el amor que plasma en cada proyecto.

Camila Canabal, Maggie Jiménez, Bárbara Palacios y George Harris, son algunas de las personalidades para quienes trabaja, a quienes Franklin define como gente buena que lleva en el corazón.

“Comencé a dar pequeños pasos en el mundo de la comunicación desde los 18 años. Mi primera oportunidad creo que no llegó, sino que yo la busqué”, afirma.

A una edad tan temprana, Franklin sintió que no podía esperar más; y tenía que ir por esa oportunidad de estar ahí… en la televisión. Desde su hogar en Barquisimeto, veía con mucha admiración a quienes aparecían en pantalla. “Toqué las puertas de Promar TV, simplemente preguntando si había una vacante para mí…porque yo quería estar ahí, soñaba con eso”, recuerda.

Este intrépido muchacho llegó en el momento preciso, pues se topó de frente con la hija del dueño del canal y le preguntó firmemente ¿Qué debo hacer para trabajar en uno sus programas? Atónita, la joven le informó se notaba su interés y le llamarían después.

Sin embargo, no aceptó un no por respuesta y al día siguiente regresó porque “siempre dicen que te van a llamar y no te llaman”, sostiene. Fue así como inició sus pasos dentro del equipo de producción del programa Atrapados; de corte juvenil con transmisión de videos y comentarios de sus conductores.

En ese intertanto, inició su carrera de Comunicación Social, pues era evidente que su vocación iba hacia el medio. “Nunca me imaginé haciendo otra cosa, siempre radio o TV”, recuerda.

En ese vaivén de la vida diaria, vendrían muchas más oportunidades para Franklin Suárez, pero su escuela como él mismo lo llama, fue un programa de radio de amplia trayectoria en Barquisimeto, junto a la queridísima periodista venezolana Yayett Peralta.

“Fueron 9 años trabajando codo a codo para el programa Yayett Peralta en Fama. Allí estuve como productor y fue un gran salto. En la televisión te ven, puedes mostrar y tienes más recursos para trabajar. Creo que es un gran reto mantener al radioescucha enganchado a tu programa, en especial en una transmisión de 2 horas continuas”, comenta.

Este espacio recibió números premios durante su tiempo al aire, donde se reconoció el talento de la producción y también el de su conductora.

Cambio de planes

En medio de su paso profesional por la producción radial, Franklin tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos por proyectos pequeños, pero en los que conoció a grandes talentos de la televisión venezolana.

Los viajes relámpago continuaron y de retorno a Barquisimeto, compartió avión con la queridísima conductora Camila Canabal, con quien hizo un clic inmediato. “Siempre fui un gran admirador de Camila y de las grandes figuras que nos dio RCTV. Conversamos todo el camino y finalmente ella me preguntó qué hacía profesionalmente. Fue ahí cuando empecé a considerar irme del país y buscar nuevos rumbos”, confiesa.

La conductora quien está establecida en Miami hace más de una década, necesitaba a alguien para trabajar en la edición de videos para su canal de YouTube y fotos para la tienda de ropa y carteras Camila Canabal Shop. Fue entonces cuando Franklin comienza ser parte de su staff y aporta ese toque de creatividad y modernidad que le caracteriza.

“Apenas me aprobaron la Visa tomé mi maleta repleta de sueños y me fui. Era necesario buscar nuevos horizontes y aprovechar la oportunidad que tocaba a mi puerta”, recuerda.

Con el pasar el tiempo ya no solo fue el editor de los videos del canal de Camila Canabal, sino también el encargado de hacer fotos para la tienda Camila Canabal Shop.

Dulces casualidades

Además de trabajar junto a Camila Canabal, a este larense le llegó una oportunidad fortuita de trabajar para una reconocida host de la TV hispana. “Dentro de la gente maravillosa que me ha puesto la vida por delante, conocí a Maggie Jiménez, quien es una de las conductoras del programa Despierta América que se transmite por Univisión”, comenta.

Maggie “es un amor”, como él mismo la describe, pero también su jefa. Franklin comenta que, por cosas de la vida, se conocieron y ella necesitaba a alguien que administrara su canal de YouTube y además echara ojo profesional a las fotos y contenido que se suben a su cuenta personal de Instagram.

“A Maggie la enamoré con un chocolate Carré”, recuerda entre risas. Y es que Franklin Suárez comenta que tuvo la oportunidad de acudir a una pauta de televisión donde estaba la conductora y no perdió oportunidad de presentarse y además entregarle un pedacito de Venezuela, un chocolate.

“Inicié como editor del canal de Maggie y poco a poco fui tomando parte y hoy estoy súper comprometido con ello. Ella es una gran personalidad de la TV y además imagen de Clorox en Latinoamérica, así que me ha enseñado mucho, creo que es genial trabajar junto a personas “cool” y además talentosas”, afirmó.

Nuevos proyectos

La creatividad es algo que Franklin exuda; y es por ello que hoy trabaja en sus propios proyectos. “No podía quedarme con tantas ideas en mi cabeza, por eso un día sentí la necesidad de hacer Conversaciones con Sentido”.

Este espacio de entrevistas a través de Instagram y YouTube, ha buscado abordar temas de distinta índole, buscando siempre la perspectiva de sus invitados.

La primera temporada de entrevistas en Conversaciones con Sentido consta de 13 capítulos, donde se conversó con personalidades como Bárbara Palacios, artistas plásticos como Osmely Delgado, Patricia Graterón, Maggie Jiménez y la periodista Patricia Zerpa, quien en la actualidad es la esposa del también periodista Sergio Novelli.

“Creo que entre las entrevistas más destacadas de este espacio es precisamente esa, la de Patricia Zerpa. Ella es una mujer que le ha tocado fuerte, ha tenido cáncer en varias ocasiones y ¡guau! Su actitud es tan positiva, tan llena de energía… y sobre todo su Fe, para mi es admirable que una persona pueda tener esa vibra pese a lo que le ha tocado vivir”, recuerda.

Otra de las entrevistas recordadas fue junto a Bettsimar Díaz, hija del siempre recordado “Tío Simón”.

Lo que viene

Este talentoso larense confiesa que, aunque ha pasado frente y detrás de cámaras, así como la radio, aún quedan lugares y experiencias por explorar en el mundo de la comunicación. Hay muchos proyectos que poco a poco van tomando forma y que espero vean la luz el año que viene.

“Hay tantas cosas por hacer, por mostrar y también, ¿por qué no?, gente a quien quisiera entrevistar, como Olga Tañón, mi querida Maite Delgado y todo aquel que esté dejando muy en alto el nombre de mi Venezuela, porque los buenos somos más. Dios guía nuestros pasos y por ello hay que estar agradecidos”, concluye.



Andrés Araya

YouTube: FranklinSuarezTV

Instagram: FranklinSuarezC