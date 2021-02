Gina Carano atacó fuertemente a Disney tras el despido

A pesar de su trabajo de dos temporadas en The Mandalorian, Lucasfilm decidió despedir a Gina Carano. La gota que derramó el vaso fue cuando comparó a los judíos del holocausto nazi con las personas que son criticadas por sus ideologías políticas en la actual EE.UU.

Sin embargo, este no fue el primer comentario polémico que llamó la atención pero sí el que hizo que su contrato con Disney y Lucasfilm llegara a su fin.

Pero Gina Carano decidió revelar su verdad y atacar fuertemente a la casa del ratón. La actriz habló con Ben Shapiro, en una entrevista donde decidió contar cómo se maneja Disney.

En dicha entrevista, la actriz acusó a la empresa de acosar a otros trabajadores: “He pasado mucho y he visto tanto, claramente, del acoso que está teniendo lugar, y lo he visto antes. No soy la única que ha sido intimidada por esta compañía, y lo sé profundamente.“

“Podría compartir una historia que daría la vuelta a lo que cuentan los medios pero no puedo porque pondría en peligro a un amigo… Todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo” dijo.

Cómo se enteró

Además, la ex actriz de The Mandalorian reveló que se enteró de su despido a través de Twitter: “Siento que Disney o LucasFilm, quien sea, ha ido a por mi cabeza. Hace unas semanas, Lucasfilm le pidió a un creativo que borrase mi personaje y pusiese uno diferente en su lugar. Él lo anuncia orgulloso en Twitter, borra mi personaje y pone otro”.

Luego Gina Carano reveló que ningún ejecutivo de Disney se puso en contacto con ella para hablar sobre la controversia, pero sí le llegó un email accidental de parte de un miembro del equipo.

En el mensaje, ella vio claro que habían decidido prescindir de su trabajo: “Me enviaron por accidente un correo electrónico que fue muy esclarecedor, así lo supe. Sabía que estaban prestando atención. Sé que algunas personas me defendieron, pero al final no ganaron”.

Sin embargo, esta noticia no la tomó por sorpresa. La actriz aseguró que vio cómo le pasaba a otras personas y solo era cuestión de tiempo que le tocara a ella. / E.M

Con información de Cinemas Comics

Foto: @apnews