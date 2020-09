Inglaterra: ‘personas infelices tienen derecho a trabajar’

“Los infelices tienen derecho a trabajar”, este fue el argumento que usó un centro de trabajo en Inglaterra para prohibir un anuncio de oferta laboral a una peluquería, la cual en sus requisitos busca a una persona feliz.

“La palabra ‘feliz’ es una palabra discriminatoria y no se nos permite usarla, puedo leer las reglas sobre discriminación si lo desea, pero es un documento largo”, le dijo por teléfono un trabajador del centro a Alison Birch, dueña del local. Asimismo, instó a la mujer a cambiar la palabra para evitar que alguien que no se sienta feliz piense que no es apto para el puesto de trabajo.

Entonces Birch le contestó que solo quiere gente feliz, pero el operador insistió en que el término es discriminatorio y no está permitido usarlo en la plataforma. “Te diré qué palabras me gustaría poner en el anuncio en su lugar […] y quitaré mi anuncio”, respondió enfadada, poniendo punto final a la conversación.

“¿Fui poco sensible y la palabra ‘feliz’ discrimina o todo el mundo se ha vuelto loco? ¿Qué pensáis todos vosotros?”, concluyó Birch, detallando que todavía sigue buscando un estilista feliz totalmente calificado a media jornada.

La vacante, publicada en Facebook el pasado 13 de agosto está dirigida a peluqueros que tengan al menos cinco años de experiencia en el sector tras haber obtenido formación específica. “Este es un pequeño salón muy concurrido, por lo que solo un peluquero feliz y amigable debe postularse”, reza la oferta.

La mujer indicó que la finalidad de su anuncio era encontrar a alguien con una sonrisa en la cara, porque en el pasado contrató a gente que no se comportaba de manera adecuada en la peluquería.

Además, reveló que durante la cuarentena falleció de cáncer a los 42 años su anterior peluquera, por lo que realmente les vendría bien que alguien alegre se uniera a su empresa después de esa “terrible tragedia”.

“En esta época en la que el coronavirus nos preocupa, todos nuestros clientes realmente necesitan ver ojos felices y sonrientes”, afirmó Birch. “Nuestros ojos son todo lo que pueden ver mientras tenemos que usar mascarillas y protectores faciales, así que no creo que haya nada terriblemente malo en buscar a alguien con una disposición feliz”.