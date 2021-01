Inicial oficialmente las grabaciones de Thor: Love and Thunder

La producción de Thor: Love and Thunder inició de forma oficial el 26 de enero con un evento muy especial. El director, Taika Waititi compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de la ceremonia Welcome to Country, una tradición llevada a manos de aborígenes australianos.

El ritual que marcó el inicio de las grabaciones de la cuarta entrega de Thor se realiza en varios eventos para destacar la importancia cultural de los indígenas en Australia. Además, Waititi invita a otros directores a realizar ceremonias similares cuando se grabe en el país.

“Empezamos la producción de Love and Thunder con la ceremonia Welcome to Country por parte de los bailarines Gamay de la nación de Gadigal y Bidiagal, y karakia de Te Aranganui. Recomiendo a todos los cineastas a formar relaciones con las personas de las primeras naciones cuando estéis rodando vuestras películas. Merece la pena y es lo correcto” dijo Waititi.

Chris Hemsworth, será la primera estrella de Marvel Studios en protagonizar su cuarta película individual. Tras la salida de Robert Downey Jr. y Chris Evans del MCU tras Endgame, Hemsworth rompe la costumbre de las trilogías con Thor: Love and Thunder.

Y aunque el actor no se mostró a gusto tras los rodajes de The Dark World, las cosas cambiaron con el estreno de Ragnarok. La cinta dirigida por Taika Waititi consiguió darle un soplo de aire fresco al dios del trueno.

Una fecha divisiva

Hemsworth, también celebró el inicio de la producción de Thor: Love and Thunder. Pero más que centrarse en su nueva película, el actor hizo un llamado de unión para los australianos. El 26 de enero es el Día de Australia, esta fecha marca la llegada de los colonizadores ingleses encabezados por Arthur Philip al país.

En su publicación de Instagram, el actor destaca lo que esta fecha significa en realidad para los indígenas australianos y llama a la unión y solidaridad.

“Empecemos a sanar y levantémonos juntos en unión y apoyo con las personas de nuestras primeras naciones. Encontremos una fecha en la que todos los australianos pues para celebrar este hermoso lugar” dijo la estrella de Marvel.

Thor: Love and Thunder cuenta además con el regreso de Tessa Thompson en el papel de Valquiria y Natalie Portman como Jane Foster. Además, Portman tomará el martillo de Thor y presentará una nueva versión del dios del trueno.

Christian Bale se une al elenco como el villano junto a varios actores de los Guardianes de la Galaxia. Thor: Love and Thunder se estrena en cines el 11 de febrero de 2022. / E.M

Con información de Cinemas Comics

Foto: @apnews