Jennifer López y Alex Rodríguez se separan

La cantante Jennifer López y el exgrandeliga Alex Rodríguez decidieron poner punto final a su relación luego de cuatro años juntos.

La decisión se produce casi dos años después de que la pareja se comprometió.



La historia de amor de la cantante y el pelotero no tendrá un final feliz después de todo, a pesar que se habían mostrado tan felices en ocasiones anteriores.



Varias fuentes confirmaron a E! News la noticia, que fue divulgada en primera instancia por Page Six.

La información sorprendió a sus fanáticos porque la pareja celebró el Día de San Valentín y también asistieron al Super Bowl, que se realizó en Miami, en febrero del presente año.



De hecho, el deportista expresó sus esperanzas de que se casaran en 2021, después de posponer su boda debido a la pandemia de Coronavirus, boda que se esperaba fuese de las más apoteósicas del mundo

“Sabes que lo intentamos dos veces en 2020. Nos atrapó dos veces el COVID-19”, expresó el ex jugador de MLB en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Dicen que la tercera vez es la vencida, así que esperamos que sea lo que queremos escuchar”.



En cuanto a JLo, previamente le dijo a Elle que no tenían prisa por decir “Sí, acepto” (…) “Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, (pero) no sé si podremos recrearlo. Lo cancelamos y desde entonces, no hemos hablado realmente de eso “. /JU

Foto: AP News