Jeudiel Condado: de modelo a estratega de Marketing Digital

“International Movements” (Movimientos Internacionales) es el nombre del proyecto que Jeudiel Condado presenta en la actualidad; un trabajo de Marketing Digital que lo obligará a alternar sus compromisos publicitarios con la era virtual.

Este emprendimiento nace en la ciudad de Nueva York; lugar en donde Jeudiel se encuentra radicado desde hace varios años, luego de dar ese paso internacional que sin duda alguna marcó un antes y un después en su carrera artística.

Jeudiel destacó en Venezuela gracias a sus innumerables trabajos publicitarios donde resaltó como fotógrafo y modelo; dichas actividades le permitieron posteriormente disfrutar de importantes reconocimientos y oportunidades de negocios en el extranjero llevándolo a ser uno de los latinos más solicitados de “La Gran Manzana”, en lo que al campo de la moda respecta.

Ya instalado en la ciudad de Nueva York Jeudiel decidió darle vida a “International Movements” “… una organización de interacciones digitales que le permiten a todos los interesados en el tema tener presencia en diferentes plataformas y redes sociales; allí combinamos los análisis estadísticos de cada perfil, las interacciones orgánicas que favorezcan a los involucrados, y el soporte técnico empleado, para posteriormente brindarle a cada cliente un servicio óptimo en Marketing Digital” contó.

¿Dejará la industria del modelaje por un tiempo?

Para nada… Gracias a la fotografía y a la moda he podido forjar las bases profesionales que me sostienen en la actualidad… Acá en Estados Unidos he tenido experiencias inolvidables, como el haber sido modelo de las diferentes presentaciones de los Fashion Week de California, Miami, y New York, y por esa razón seguiré atendiendo las propuestas de imagen que se me vayan presentando.

¿Qué lo motivó a incursionar en el Marketing Digital?

Soy Administrador de Empresas y mis conocimientos en dicho terreno más la nube digital en la que estamos viviendo me impulsó a emprender en este negocio, por eso hemos abierto las puertas de este proyecto para seguir avanzando en diversas áreas donde nuestras habilidades y destrezas nos permitan posicionarnos y aportar algo productivo para el mercado.

Jeudiel Condado Griman nació en Caracas; y su exploración en Norteamérica comenzó en el año 2016.

Para más información del caso, pueden seguirlo por la cuenta de Instagram: @jeudiel



Texto y fotos: Prensa: Jheisson Rodríguez – @jheirod