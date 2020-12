Josemith Bermúdez conmueve con mensaje en Twitter

La animadora y cantante Josemith Bermúdez, estremeció a sus seguidores en la red social Twitter con un desgarrador mensaje.

“Soy tan cobarde que no puedo ni quitarme la vida a pesar de mi sufrimiento”, compartió la artista en su cuenta oficial.

Inmediatamente, usuarios y amigos compartieron mensajes de apoyo, “todos unidos orando por Josemith” subrayó la periodista venezolana, Beatriz Adrián, en la plataforma.

A mediados de octubre, Bermúdez dio a conocer que suspendió el ciclo de quimioterapias que estaba recibiendo para combatir el cáncer de ovario.

“La quimioterapia me está haciendo mucho daño, las venas las tengo muy duras, tanto que no puedo mover ni mis brazos y tomé la decisión de no recibir más tratamiento de quimioterapia por ahora”, reveló la animadora.

Josemith destacó que estaba recibiendo una terapia “auxiliar” para combatir la enfermedad.

Con información de El Universal

Foto: Cortesía @jheirod