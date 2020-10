Julio Villarroel triunfa en París gracias al lanzamiento de su línea de joyas

El talentoso creador de joyas, Julio Eduardo Villarroel, se encuentra triunfando en la capital de Francia gracias al reciente lanzamiento de “Mundo”; una línea de prendas creadas de forma unisex para esas damas y caballeros que aprecian lucir el arte a través de un moderno y muy sofisticado accesorio.

“Mundo” es la primera colección de Villarroel, un venezolano que viajó a Europa para conciliar su sueño en arte y diseño, y fue en el Haute École de Joaillerie de Paris donde pudo darle forma a su objetivo.

El título de esta primera colección nació de la pasión, de la inspiración, y de los diversos recorridos que realizó Julio antes de forjar sus bases en Francia. “Desde muy joven me he dedicado a viajar; me daba mucha satisfacción conocer ciudades y ver cómo vive la gente, explorar en sus diversas culturas y en sus hábitos, era parte fundamental de mi mundo… todo era fascinante; por eso le puse a este proyecto el nombre de Mundo, porque es el reflejo de un trabajo constante que he venido creando desde hace años” expresó.

¿Qué tipo de materiales utilizó para esta colección?

Usé metales tradicionales como el oro y la plata; pero como me encanta trabajar con piedras preciosas empleé en esta colección esmeraldas, rubíes, zafiros y mi consentida: la turquesa, la cual me hace sentir como si el verano nunca se apagara.

“Mundo” es una colección que puede ser vista y adquirida por vía On Line, específicamente a través de la cuenta de Instagram de Villarroel (@cuidado); sin embargo, él comentó que está en la creación de un portal web que le permita próximamente hacer todo el marketing necesario para internacionalizar la marca.

Otros de los planes más inmediatos de Julio Villarroel es ingresar al instituto l’école Boulle de Paris, uno de los recintos más prestigiosos de Francia en lo que a la creación de joyas respecta. Con esta meta, Julio forjaría aún más su talento en la industria.

Con información de Prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

Fotografía: Arsenio Reyes & Jean Come