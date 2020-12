Katy Perry estrena el video de ‘Not the end of the world’, su nuevo sencillo

La cantante estadounidense Katy Perry lanzó este lunes el video del tema Not the end of the world, perteneciente a su álbum Smile.

Pese a que la canción ya era conocida por sus seguidores y seguidoras de todo el mundo, la artista estadounidense no había lanzado el video oficial del tema. Fue por esta razón que sorprendió a sus fans, ya que el video está protagonizado por la actriz Zooey Deschanel, su “gemela”.

El lanzamiento del videoclip se convirtió rápidamente en tendencia internacional en redes sociales, superando, en tan sólo unas horas, las 400 mil reproducciones en YouTube, donde muchos usuarios aseguraron que “no sabían que necesitaban un video de Katy Perry protagonizado por Zooey Deschanel”.

En el material, que tiene una duración de 3:53 minutos, la cantante pasea a su bebé, a quien se le cae un perro de peluche, el cual es levantado por Deschanel. Sin embargo, los alienígenas están siguiendo desde el espacio a Perry y, justo cuando ocurre la caída del muñeco, se confunden y abducen a Deschanel, a quien reciben con alegría.

Con información de El Financiero

Foto: @apnews