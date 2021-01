Lana del Rey presentará “Chemtrails Over The Country Club” en marzo

Lana del Rey confirmó este martes que el 19 de marzo publicará su nuevo disco de estudio, “Chemtrails Over The Country Club”.

Lana ya anticipó el listado de canciones y el videoclip del tema que le da nombre.

La artista reveló asimismo a través de sus redes sociales la portada del álbum, en la que aparece rodeada por sus mejores amigas.

Según explicó en un mensaje, en la portada quiso anticiparse a una polémica en torno a la falta de diversidad racial mostrada en la misma.

“Siempre hay confusión y agitación y, en medio de ella, siempre hay música hermosa también presentando mi nuevo álbum”, señala en la presentación de su nuevo material, que formará parte de su séptimo disco de estudio, grabado como su antecesor en colaboración con Jack Antonoff.

Once serán los cortes que incluya.

‘White Dress’, ‘Chemtrails Over The Country Club’, ‘Tulsa Jesus Freak’, ‘Let Me Love You Like A Woman’, ‘Wild At Heart’, ‘Dark But Just A Game’, ‘Not All Who Wander Are Lost’, ‘Yosemite’, ‘Breaking Up Slowly’, ‘Dance Till We Die’ y ‘For Free’./DR

Foto: @apnews