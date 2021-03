Lex Borrero y Tommy Mottola lanzan empresa latina de entretenimiento

El cofundador de NEON16 Lex Borrero, junto al magnate de la música Tommy Mottola y la firma de representación artística Range Media Partners planean hacer algo respecto a la falta de representación latina en Hollywood por medio de una nueva compañía: NTERTAIN.

La empresa creará, desarrollará y producirá contenido multimedia enfocado en la cultura latina, se anunció el lunes 22 de marzo en un comunicado. Tendrá su sede en Miami y estará encabezada por Borerro y Mottola en asociación con Range Media Partners, bajo la dirección de su director ejecutivo Peter Micelli.

“Nuestra meta no es sólo crear una compañía increíble sino realmente usar nuestra plataforma y experiencia para seguir derribando barreras, seguir impactando la cultura y, lo más importante, contar tantas historias increíbles que no se han contado sobre nuestra cultura, sobre nuestro crecimiento, sobre nuestro éxito como cultura latina”, dijo Borrero en un mensaje enviado a The Associared Press.

“Tener el privilegio de trabajar junto a Tommy y Range Media Partners en esto es una bendición y estoy emocionado por lo que viene. Creo que no hay nada más grande que ver un problema y crear una oportunidad a partir de él, y hacer historia en el proceso. Eso es lo que planeamos hacer”, agregó. /JU

Foto: AP News