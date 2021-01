Luis Olavarrieta: El incondicional apoyo de Josemith Bermúdez

Desde que la conductora venezolana Josemith Bermúdez anunció a sus seguidores que el cáncer había vuelto, sus seguidores y amigos le han brindado todo su apoyo, entre ellos su incondicional, Luis Olavarrieta.

Olavarrieta se ha encargado de acompañar a Josemith en este duro trayecto, con la esperanza de ofrecerle “recuerdos únicos”.

Su última aventura fue recibir el año “a mar abierto”

“A mar abierto. La ola que venía me dejó emparamado resbale por piedra como si fuera un jabón. Josemith pegaba gritos del susto yo reía a carcajadas”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram.

“Al subir al muelle y con frío me dieron ganas de ir al baño. Yo de espaldas… Ya saben lo que hacía. De pronto otra ola nos tambaleó a ella no le quedó más remedio que abrazarme y me dice: ‘Mi Luis tengo miedo. Sacude eso rápido y sacame de aquí’”, señaló de manera jocosa.

“Momentos únicos. Uno más para nuestro libro de anécdotas”, finalizó

Douleydis Romero

Foto: Cortesía @jheirod