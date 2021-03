María Conchita Alonso le dice no a la vacuna contra la Covid-19

Cuando todo está listo para regresar a los escenarios el sábado 27 de marzo con el espectáculo de GranDiosas y de haber contraído Covid-19 el pasado diciembre, la cantante y actriz venezolana María Conchita Alonso sigue firme en su posición de no vacunarse contra el virus.

“Los que se vacunan que hagan lo que se les dé la gana con su cuerpo, yo no pienso hacerlo porque te van a cambiar el ADN. Yo nunca me he puesto vacunas para la gripe, jamás; en realidad pienso que nos están usando como conejillos de indias, porque es imposible que en menos de un año tengan ya una vacuna que se haya demostrado que funciona, que sirve, que va a curar”, dijo en entrevista para El Universal de México.

María Conchita explicó que al principio de la pandemia estuvo acompañada de su amigo Enrique Divine, cantante caraqueño con quien la pasó muy bien mientras no se pusieron a ver noticias, porque ahí comenzó la intranquilidad.

“Es lo que querían, plantar el terror en uno para luego poder controlarte. Cuando veo todo eso de inmediato digo, ‘tengo que hacerme una prueba’. Llamo a mi doctor y me pregunta que si me siento mal, le contesto que no y me responde, ‘tienes el virus, pero no te sientes mal, es como decir, tengo un catarro enorme pero estoy bien, eso es absurdo”. /JU

Foto: Julio Urdaneta