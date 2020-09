Marie Franco triunfa internacionalmente con su exposición de arte moderno

La talentosa venezolana, Marie Franco, presenta en la actualidad diversas exposiciones de arte moderno, en donde temas como ayudas humanitarias, derechos sociales, libertad de expresión, e igualdad, son sus principales enfoques.

El impecable trabajo de la artista plástico le ha permitido en tiempo record posicionarse en importantes recintos de exhibición y arte de Estados Unidos, tales como: el Wynwood’s White Porch Gallery, el Orlando Museum of Art, y la White’s Art Gallery de Miami.

En ellos, sus obras han cautivado a muchos exponentes, críticos, y observadores del gremio.

Desde el año 2013, Marie se encuentra mostrando su misticismo a nivel internacional, logrando así el aplauso y el reconocimiento de curadores, galerías, e importantes museos.

Se ha hecho acreedora de premios como el Galardón de Plata de la Asociación de Escritores y Artistas 2019 por Excelencia de las Artes Visuales, y el The Scholastic Art & Writing Awards of 2019 and Young at Art Museum (for excellence in Visual Arts).

Por si fuera poco, recibió también un reconocimiento especial por parte del Congreso de los Estados Unidos, de mano de la congresista Debbie Wasserman, por ser una joven artista destacada por su labor y aporte a las artes en el estado de la Florida, y competir entre muchos de los artistas destacados en esta esta industria; este importante evento lo alcanzó en abril del 2019.

Los primeros pasos en materia de arte Marie los dio cuando apenas tenía cinco años de edad. Allí inició esta travesía que la coloca entre las artistas más jóvenes del mercado venezolano con destacada proyección internacional.

Pueden seguirla su cuenta de Instagram: @mariefrancoart

Prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

Agencia: @somos.inmigrantes