Once upon a time in Venezuela, candidata del país para los Oscar 2021

La ópera prima dela directora de cine Anabel Rodríguez Ríos, Once upon a time in Venezuela, será la candidata por Venezuela para la categoría Mejor Película Internacional a la 93ª edición de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que está prevista para el 25 de abril de 2021, reseñó El Nacional.

Once upon a time in Venezuela narra la vida de los habitantes del Congo Mirador, pueblo a orillas del Lago de Maracaibo que padece los estragos de la sedimentación y que se ve obligado, en medio de la polarización política, a migrar en busca de una vida mejor.

El documental fue estrenado en enero en el Festival de cine de Sundance, en Utah, y ha estado en más de una decena de festivales internacionales.

La cinta también formó parte de la selección del Miami Film Festival y en el Festival Hot Docs, de Canadá, que se realizó online; en el Festival de cine de Málaga y estuvo en la 16ª edición del Festival de cine venezolano, en la que fue galardonado como Mejor Documental y Premio de la Prensa.

Hace unas semanas Once upon a time in Venezuela se llevó el premio a la Mejor Película Internacional en la 29ª edición del Festival de cine documental de Hot Springs, uno de los festivales más antiguos de no ficción en Norteamérica.

La película aparece en la lista del diario especializado The Hollywood Reporter, elaborada por el columnista Scott Feinberg, en la que refleja su pronóstico del comportamiento de la Academia.

Hay más información de este largometraje documental en su página web.

E. De Sousa con información de El Nacional