Once Upon a Time in Venezuela quedó fuera de las nominaciones del Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció este martes 9 de febrero su lista de cintas preseleccionadas para ser nominadas en nueve categorías de los 93° Premios Óscar.

En dos de esas categorías, Mejor Película Internacional y Mejor Largometraje Documental, competía la cinta venezolana Once upon a time in Venezuela (Érase una vez en Venezuela), la cual quedó fuera de la competencia.

Esta edición de los premios de la Academia contó por primera vez con una ampliación de la cantidad de semifinalistas para la categoría de Mejor Película Internacional (antes conocida como Mejor Película en Lengua Extranjera), la cual se elevó a 15.

De las escogidas, Latinoamérica figura solo tres veces con Yo no estoy aquí (México), La Llorona (Guatemala) y El agente topo (Chile), que logró una doble preselección además en la categoría de Mejor Documental.

Once upon a time in Venezuela, dirigida por la venezolana Anabel Rodríguez Ríos, entró el pasado 28 de enero en el primer corte de 93 películas preseleccionadas de todo el mundo. El hecho marcó un hito en el cine venezolano en medio de la pandemia de covid-19, principalmente debido a su buena acogida por parte de la crítica local e internacional, con una puntuación de 7,3 de 10 en el portal IMDb.

La short list es completada por las películas:

• Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

• Charlatan (República Checa)• Aquello

• Another Round (Dinamarca)

• Two of Us (Francia)

• Hope (Noruega)

• Collective (Rumania)

• Dear Comrades! (Rusia)

• A Sun (Taiwán)

• Better Days (Hong Kong)

• The Man Who Sold His Skin (Túnez)

• Sun Children (Irán)

• Night of the Kings (Costa de Marfil)

La lista definitiva de nominadas será anunciada por la Academia el próximo 15 de marzo./ E.M

Con información de El Diario

Foto: @OnceVzlafilm