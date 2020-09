Operaciones estadounidenses de TikTok no serán vendidas a Microsoft

En horas de la noche de este domingo, la compañía estadounidense, Microsoft, informó a través de un comunicado que ByteDance, no le venderá las operaciones estadounidenses de TikTok.

En tal sentido, Oracle, con sede en California, tiene abiertas las posibilidades para llegar a un acuerdo con la empresa china.

Según los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, que citan fuentes cercanas a la negociación, Oracle ganó la batalla de ofertas, aunque la compañía no confirmó inmediatamente este resultado a la AFP.

El grupo estadounidense había indicado a comienzos de agosto su interés en comprar las operaciones en Estados Unidos de TikTok, que está bajo amenaza de ser prohibida oficialmente en el país.

El presidente Donald Trump, quien acusa sin pruebas desde hace meses a la popular red social de supuesto espionaje a beneficio de China, firmó decretos para forzar a ByteDance a vender rápidamente las actividades de TikTok en suelo estadounidense./SYGA

Con información de El Universal

Foto: vía Forbes