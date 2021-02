Rapero lucha por libertad de expresión tras ser acusado de injurias a la Corona

El rapero español Pablo Hasel, fue detenido este martes por la policía, luego de haberse encerrado ayer en el Rectorado de la Universidad de Lérida, para evitar su encarcelamiento.

Esto luego de ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Decenas de agentes de las fuerzas de seguridad de la región de Cataluña entraron en el edificio para arrestarlo, pues el viernes pasado terminó el plazo para que ingresara voluntariamente en prisión para cumplir una sentencia de nueve meses de prisión.

Ese día, ya advirtió en Twitter de que tendrían que “secuestrarle” para entrar en la cárcel.

Un dispositivo policial formado por decenas de agentes y una veintena de furgones policiales se desplegaron desde las 6.30 horas (5.30 GMT) de hoy en las inmediaciones del rectorado para proceder a la detención de Hasel.

El cantante se encerró en la Universidad de Lérida “para ponérselo a la Policía lo más difícil posible” y con el objetivo, de visibilizar lo que considera un “gravísimo ataque” contra las libertades.

“¡No nos van a doblegar ni con toda la represión, jamás!”, exclamó al ser detenido

“No voy a permitir que me dicten lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir y lo que tengo que decir”, dijo Hasél el lunes por la noche a The Associated Press. “Así que esto me da aún más motivos y aún más ganas para continuar haciendo las mismas canciones”.

El rapero y decenas de sus simpatizantes se encerraron en un edificio universitario como el más reciente intento del artista por evadir una sentencia a prisión por insultar a la monarquía y elogiar el terrorismo. (Foto AP/Joan Mateu)

Nueve meses de prisión

Conocido por sus críticas, muchas veces radicales contra el sistema, Hasél ha sido condenado antes de agresión y de elogiar a grupos extremistas armados, pero nunca ha estado tras las rejas.

El artista, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró, debe cumplir una sentencia reducida de nueve meses en prisión, fijada en 2018 por tuits y canciones que publicó entre 2014 y 2016 criticando a la familia real española y elogiando a un extinto grupo español armado de extrema izquierda.

Hasel tendrá seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y deberá pagar casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español.

Casos como éste han generado un amplio debate en España sobre los límites a la libertad de expresión.

el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, anunció que estudia una reforma legal para restringir que excesos verbales sean considerados delito en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales.

Hay muchas posibilidades de que entren esta madrugada para frenar el altavoz en que se ha convertido esta ocupación. Hay medios que cuentan que ya han llegado Mossos de otros lugares como refuerzos. Si esto es lo último que escribo antes de ser encarcelado… (sigue abajo) — Pablo Hasel (@PabloHasel) 15 de febrero de 2021

Douleydis Romero

Fotos: @apnews