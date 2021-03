Selena Gómez habla sobre la posibilidad de retirarse de la música

La cantante Selena Gomez dijo en una entrevista para la revista Vogue que, aunque está a punto de lanzar un disco en español, no se siente segura de seguir con su carrera.

Selena reveló que considera como una posibilidad retirarse del mundo de la música: “Muchas veces me he preguntado: ‘¿Para qué hago esto?”.

La artista ya dio a conocer las canciones “De una vez” y “Baila conmigo” como adelanto de su nuevo álbum, pero las reacciones no fueron las que ella esperaba.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio“, dijo la también actriz, como una clara crítica hacia la industria musical.

De hecho, su EP Rare llegó al número 1 del prestigioso listado Billboard 200, pero aún así no obtuvo el éxito esperado.

Ante estas declaraciones, algunos consideran que su nuevo trabajo, Revelación, que se estrenará el próximo viernes, puede ser el último que muestre por un largo tiempo.

“Tuve momentos en los que me pregunté: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué y para qué sigo haciendo esto?“, comentó.

Además aseguró que está cansada de no colmar las expectativas que tienen sobre su carrera: “Siento que ‘Lose You To Love Me’ es la mejor canción que lancé, y para algunas personas igual no fue suficiente”.

Foto: @apnews