Sony vuelve a retrasar Morbius de Jared Leto por pandemia

Apenas unos meses después de lanzar el primer tráiler de Morbius de Jared Leto, Sony tuvo que reajustar sus planes. La pandemia de coronavirus provocó el cierre de los cines y Sony se vio obligada a retrasar la película del vampiro de Marvel hasta 2021.

Desafortunadamente, los casos continúan aumentando en todo el mundo y las salas de cine aún no han abierto en gran medida. Así que a solo dos meses antes de su lanzamiento, la película ha sido trasladada nuevamente.

Ya no se estrenará en marzo del 2021

La nueva fecha de lanzamiento de Morbius de Jared Leto es el 8 de octubre de 2021. Si esta nueva fecha es la definitiva, llegará a los cines 15 meses después de la fecha de lanzamiento original.

La película se podrá ver a la vez que el estreno de The Falcon and The Winter Soldier en la plataforma de Disney +.

Con información de Cinemas Comics

Foto: @apnews