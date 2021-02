Star Wars despide a Gina Carano de la serie The Mandalorian

La actriz, Gina Carano, intérprete de Cara Dune en The Mandalorian fue despedida por sus declaraciones y opiniones de extrema derecha.

Desde hace tiempo había un movimiento contra ella y en vez de intentar calmar los ánimos siempre hacía declaraciones para aumentar la polémica.

Aunque ahora ha ido más lejos, ya que una publicación reciente en las redes sociales, que ya ha sido eliminada, dijo que “ser republicana hoy en Estados Unidos es como ser judío durante el Holocausto“. Esto no ha sentado nada bien a los directivos y han decidido despedirla.

“Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm. Además no hay planes para ella en el futuro. Debido a que sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas. Por lo tanto son aborrecibles e inaceptables” declararon los productores de Star Wars.

La actriz, estaba lista para volver a interpretar el papel de la ex soldado rebelde Cara Dune en la temporada 3 y se esperaba que ocupara un lugar destacado en la serie Rangers of the New Republic recientemente anunciada.

También parece que había planes para que ella encabezara otro programa de Disney + sobre Star Wars. / E.M

Con información de Cinemas Comics

Foto: @apnews