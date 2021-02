Tema de Laura Pausini figura en las canciones preseleccionadas para los Oscar 2021

Los Oscar 2021 han publicado ya varias de sus shortlists de preseleccionados, y entre ellas está una lista de aspirantes a Mejor canción original que sorprende por su diversidad y por incluir a la cantante italiana, Laura Pausini.

El tema ‘Io si’ que también tiene versiones en español, inglés, portugués y francés, habla sobre la tolerancia y la aceptación de la diversidad, un tema muy vigente en estos tiempos que vivimos.

En una entrevista , la cantante italiana dijo que cuando se enteró de que su tema podría estar siendo nominado a los Golden Globes, lo celebró a golpe de muchas calorías. La celebración ahora es doble ya que su canción puede competir en el Oscar 2021.

“Cuando me enteré que estaba siendo considerada me comí una hamburguesa, que es la forma en la que suelo celebrar ese tipo de cosas, pero ahora prefiero olvidarme. Me pone muy nerviosa”, dijo.

La hermosa canción “Io Si ” fue compuesto por la 11 veces nominada al Oscar Diane Warren, quien además ha ganado el Grammy, el Emmy y también el Globo de Oro.

Además también cuenta con la colaboración de Niccoló Agliardi y la misma intérprete, Laura Pausini, quien le da voz a este tema cuyo poderoso mensaje habla sobre la tolerancia y la aceptación de la diversidad.

Otros nombres que figuran en la lista de preseleccionados son Christina Aguilera, Will Ferrell, Janelle Monáe, Sacha Baron Cohen, además de Monáe, Mary J. Blige, H.E.R. y John Legend.

Eliagnis Mora / LAtimes

Foto: @apnews