¡Todo un culebrón! Vanessa Senior anuncia su separación con Nany Luna y Estrella Hurtado se pronuncia

Las redes sociales se encendieron durante este fin de semana tras una pelea que protagonizó la comediante e influencer venezolana Vanessa Senior con su expareja, la bailarina Estrella Hurtado. La razón de esta discusión surgió después de que Senior anunciara su separación con Nany Luna.

La separación de Senior y Luna fue prevista por sus seguidores desde hace varios días, cuando se percataron que algo estaba pasando entre la pareja y fue durante una transmisión en vivo de instagram de Luna, donde se desataron las sospechas.

En esta transmisión, se vio el momento exacto cuando Vanessa llega a la casa con unas compras y Nany la empieza a grabar, aunque parecía que no cruzarían palabra, Luna comenzó a hablar con Vanessa, aunque con un tono altanero y era más que evidente la cara de molestia de Senior.

“Aquí esta ella haciendo una maleta que se va yo no sé para dónde” expresó Nany. “¿De verdad estás haciendo un en vivo?” preguntó la humorista con cara de asombro, a lo que Luna respondió: “Si, de verdad estoy haciéndolo. ¿Tienes algún problema? Como tú todo lo grabas yo puedo grabar lo que a mí me de la gana” .

El momento dejó a más de uno boquiabierto pues la actitud de ambas puso aún más en evidencia, lo quebrada que está la relación actualmente.

Senior anuncia la separación con Luna

Finalmente, el sábado 24 de julio, Senior se encargó de anunciar de manera oficial su rompimiento con Daniela Amarista (Nombre real de Luna).

“Con todo el amor del mundo sin querer darle a ustedes más explicaciones de las que ya hay, necesito informarles a todos que Daniela y yo, hoy estamos poniendo fin a esta relación”, dijo la venezolana.

La información fue respondida por Nany, quien poco tiempo después se encargó de hacer un “live” en su cuenta en Instagram para aclarar ciertos aspectos que se tergiversaron al momento de dar a conocer la información. Ambas pidieron paz y que cese el odio en sus publicaciones, de forma individual solicitaron a su audiencia respeto.

Estrella Hurtado se pronuncia

Nany Luna aprovechó para explicar que los motivos de su ruptura fueron los “celos tóxicos” de Vanessa. A lo que la bailarina María Fernanda Hurtado, expareja de Senior, se pronunció.

A través de su cuenta de Instagram, Hurtado subió varias historias en las que opinó “indirectamente” sobre la ruptura, por lo que dejó claro que el tiempo se encarga de poner todo en su lugar y que lo malo que le hicieron ahora se le está devolviendo a la persona.

Además, dijo que entendía la situación por la que atraviesa Nany Luna al separarse de la comediante, ya que, según Estrella, también pasó por lo mismo durante y después de terminar con Vanessa.

“Les quería recordar que Dios es maravilloso y sabe lo que hace en el momento justo, el ser y la vida nos va enseñado todo lo que tenemos que aprender, todo en la vida es aprendizaje, todo es enseñanza, el tiempo se encarga de poner todo en su lugar, no estoy celebrando nada solo que creo que es necesario, no se puede tapar el sol con un dedo”, expresó.

“Nunca le he deseado el mal a nadie, no estoy feliz por nada, simplemente. Siempre lo dije solo que a mí nunca me creyeron, la vida continúa”, acotó Hurtado.

Vanessa responde a Estrella Hurtado

Tras estas declaraciones, la comediante respondió inmediatamente en sus redes sociales: “Yo me voy a dirigir directamente hacia María Fernanda porque hasta le da vergüenza mostrar su verdadero nombre. Por favor te pido que me superes, que si tienes una pareja le respetes la cara porque que chimbo que tu pareja este hablando de su ex a cada rato tirándole punta”.

“Ayer cuando se hizo la noticia sobre Nany Luna y yo, la señora salió a hablar. Yo no soportaba más la situación de conflictos y tramoyas en mi casa con la señora María Fernanda, no soportaba vivir con una persona que tenía problemas con alcohol”, dijo.

“Yo nunca me enamoré de ti para que tú digas que estuviste en la posición de Nany Luna, para estar en esa posición te tuve que haber amado alguna vez entonces quiérete un poquito y te voy a agradecer que no me menciones más ni me tires punta. Tú no te das cuenta que yo crucé el charco para estar con Nany Luna y yo nunca fui a buscarte en Altamira alguna vez”, declaró Senior.

Con información de Revista Ronda

Foto: Archivo El Informador Venezuela / @vanessasenior