Una actriz de Harry Potter reveló su mala experiencia grabando las películas

Desde que llegó al cine, Harry Potter se convirtió en una de las sagas más importantes dentro del cine. De esta manera, los años pasan pero la franquicia continúa siendo un gran éxito. Sin embargo, parece que no todos los integrantes del reparto la pasaron tan bien grabando las películas. Una actriz reveló una triste realidad que le tocó vivir.

Jessie Cave apareció en Harry Potter y el misterio del príncipe, la sexta película de la franquicia de Warner Bros, y desde entonces comenzó a interpretar a Lavender Brown. En una reciente entrevista con People, la actriz del Reino Unido de 34 años hizo algunas confesiones que nadie conocía.

“Gané mucho peso después de hacer Harry Potter sólo porque no me estaba muriendo de hambre. Y yo estaba creciendo y eso es lo que pasa. Me trataron como una especie diferente. Fue horrible. Probablemente fui más yo y mi inseguridad, sabiendo que no me estaba ajustando a la misma talla de jeans, pero no era una época en la que las actrices eran más grandes que una talla ocho”, señaló.

El mal momento de la actriz

“En la película anterior lo había sido, y ahora tenía una talla 12. Eso fue horrible. Fue una experiencia realmente incómoda. Y desde entonces, me ha hecho tener problemas extraños con el peso y el trabajo. Y es tan jodido, pero así es. Las mujeres tienen que lidiar con eso todo el tiempo”, reveló la actriz de importante franquicia.

Esta no es la primera vez que un integrante del reparto de Harry Potter cuenta algo que sucedió en el set de grabación, y que nadie conocía.

Katie Leung confesó que descubrió los ataques racistas que recibía cuando se puso a leer unas páginas manejadas por fans: “En un momento dado me puse a buscar en Google y me encontré con un sitio web dedicado al fandom de Harry Potter. Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y, sí, había mucho racismo”.

Lo peor de esta situación fue cuando un publicista del estudio Warner Bros le aconsejó que no diera a conocer estos ataques durante las entrevistas: “Recuerdo que me decían: ‘Oh, mira Katie, no hemos visto estos, estos sitios web de los que habla la gente’. Y ya sabes, si te preguntan eso sólo di que es, di que no es verdad, di que no está pasando”.

