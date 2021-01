WandaVision iba a aparecer en los post-créditos de Vengadores: Endgame

Cuando Vengadores: Endgame llegó a su fin, los espectadores que aún se encontraban en la sala de cine, pudieron escuchar un martillo de acero, referencia y homenaje a Tony Stark creando la primera armadura para el personaje de Robert Downey Jr.

Según Paul Bettany, los planes iniciales eran otros y la película iba a servir para dar un anticipo de WandaVision, la serie que ya cuenta con dos capítulos en la plataforma de streaming, Disney Plus.

En una entrevista para IMDb, Bettany le explicó a su compañera, Elizabeth Olsen, los planes que Kevin Feige tenía para su personaje: “En un momento se veía una etiqueta, abrías una especie de cajón de bolsas para cadáveres y allí estaba Visión”.

Cuando el equipo de Marvel Studios decidió descartar esta escena de WandaVision en Vengadores: Endgame, el actor reveló que tampoco recibió una paga por lo que había hecho: “realmente quería cobrar ese bono por la participación”.

“Cuando el jefe te llama y tu contrato está por terminar y te llama a la oficina, sabes exactamente de qué se trata. Y pensé que me iban a despedir”, continúa contando el actor entre bromas.

“Entré y no quería que nadie se sintiera incómodo, así que dije: «Miren, ha sido una gran carrera y los quiero chicos, sin resentimientos”, y me dijeron: “Espera, ¿están renunciando?”, y yo: “No, ¿no me estás despidiendo?”; y ellos dijeron “No”. Y fue así como recibió la propuesta del proyecto de Disney+. / E.M

Con información de Cinemas Comics

Foto: @apnews