Freddy Bernal informó que se recuperó de la COVID-19

En horas de la noche de este sábado 29 de agosto Freddy Bernal, conocido como el protector del Táchira, informó que se recuperó del coronavirus.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Bernal expresó: “Agradezco a Dios, al Santo Cristo de La Grita y al pueblo de Venezuela por haberme mantenido en sus oraciones y buenos deseos”.

El pasado 9 de agosto, Bernal, notificó que había dado positivo para el coronavirus, explicando que “después de haber sentido algunos síntomas como dolor de cabeza y fiebre, me aislé de inmediato, me puse en manos de la autoridades competentes en salud y he salido positivo en la prueba del PCR”.

Foto: vía VTV