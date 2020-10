Mike Pence y su esposa dieron negativo al coronavirus

Devin O’Malley, secretario de prensa del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó este viernes que tanto Pence, como su esposa, Karen, se sometieron a la prueba de la COVID-19 y dieron negativo.

El anuncio es realizado tras conocerse que el presidente, Donald Trump, y de la primera dama estadounidense, Melania, resultaron positivos a la prueba.

No está claro si Pence se aislará o no por haber estado en contacto con Trump en los últimos días, como recomiendan los expertos de salud debido al período de incubación del virus, pero su agenda para hoy no incluye ningún acto público.

El último acto público en el que se sepa que coincidieron ambos tuvo lugar en la rosaleda de la Casa Blanca el pasado lunes, pero al día siguiente, en un acto de campaña, el vicepresidente le dijo a sus seguidores, que en su mayoría iban sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, que esa misma mañana había estado reunido con el gobernante en el Despacho Oval de la mansión presidencial./SYGA

