Trump dice haber “aprendido mucho del coronavirus”

El presidente estadounidense Donald Trump salió este lunes del hospital Walter Reed, donde fue trasladado el viernes pasado para recibir atención tras dar positivo a coronavirus. Al llegar a la Casa Blanca, difundió dos videos: uno en el que mostró su llegada y el otro con un mensaje a la nación.

“Acabo de dejar el Hospital Militar Walter Reed y es algo muy especial. Aprendí mucho del coronavirus”, dijo en el segundo video vía Twitter.

La primer grabación, musicalizada, mostraba el aterrizaje del Marine One y luego al mandatario, antes de entrar a la Casa Blanca, sin cubrebocas.

En el segundo video, reiteró un mensaje que había dicho por la mañana en la misma red social: “Una cosa es segura. No dejen que los domine. No le tengan miedo. Van a derrotarlo. Tenemos el mejor equipo médico, las mejores medicinas, todas desarrolladas recientemente. Y van a derrotarlo. Yo fui, no me sentía tan bien y después de dos días me siento genial, mejor que en mucho tiempo, mejor que hace 20 años”.

Además, afirmó que regresó a trabajar porque “como su líder, tenía que hacerlo. Sé que hay peligro, pero tenía que hacerlo. Nadie que no sea un líder dejaría de hacer lo que yo hice. Sé que hay un riesgo, que hay peligro, pero está bien”.

Insistió en que se siente mejor y luego agregó: “Quizá soy inmune, no lo sé”. Después recomendó a la gente: “Salgan, tengan cuidado, tenemos las mejores medicinas del mundo”.

Sobre las vacunas, afirmó que “llegarán en un momento”.

Gegé Rosas

Con información del Universal de México

Foto vía El Universal de México.