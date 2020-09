Usuarios piden que Zona Educativa de Lara trabaje en semanas de flexibilización

Usuarios de la Zona Educativa en el estado Lara manifiestan descontento al acudir a la institución para hacer trámites y encuentran las instalaciones cerradas aun en la semana de flexibilización, tras confinamiento debido al covid-19.

Consideran que aplicando las normas sanitarias pertinentes, la institución debe atender al público aunque sea tres veces semanales.

Maricarmen Montoya, afectada y también docente, expresó que en febrero pasado solicitó el documento de promoción de su nieta quien estudia estudios en Colombia. Sin embargo, tras la situación sanitaria en el país se suspendieron las actividades.

En Colombia, la educación secundaria inicia en sexto grado y al faltarle ese documento no se graduará en noviembre próximo, explicó.

“El papel debe estar firmado. He conversado con el profesor Franklin Rodríguez, jefe de Supervisión de la Zona Educativa, quien sí ha acudido al sitio, dijo que no está autorizado para entregarlo y que debo esperar que termine la cuarentena. Me parece injusto”.

Asegura que como ella, muchos usuarios necesitan hacer diferentes trámites.

Al respecto, Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores, seccional Lara, expresó que todas las gestiones no pueden ser online. Hay trámites que deben hacerse de manera presencial.

A su juicio, se debe habilitar funcionarios que se encarguen de los trámites de Títulos, notas certificadas… Igualmente, los docentes necesitan hacer reclamos, aumentos de horas entre otras gestiones administrativas.

Se entiende la situación de salud actual, pero durante la semana de flexibilización deben implementar algún mecanismo para responder a la demanda de usuarios. Puede ser -propone- por terminal de cédula.

@auritarosacastillo.

Foto:ARCG