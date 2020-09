Venezuela es uno de los países con más muertes de personal de salud a causa del covid-19

Cerca de 30% de las 460 muertes causadas por covid-19 en Venezuela corresponde a personal de salud, quizás la tasa más alta con relación a otros países de la región, expresó Omar Aguero, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del estado Lara.

“Extrañamente los fallecidos del sector salud no están totalizados y aparecen a un lado de las cifras oficiales. No dicen la cantidad médicos y enfermeras que han muerto por contagio del virus”. Las estadísticas que se conocen son levantadas ONG como Médicos Unidos, dijo.

En salud las necesidades son ilimitadas, pero el sistema de salud en el país ya había colapsado antes de la pandemia de covid-19, dijo.

En 2019, las fallas de servicio de agua en los hospitales alcanzaba 75%, electricidad 63% mientras que 58% de los equipos de diagnóstico estaban inoperativos, aunado a la carencia de insumos médicos.

Denuncia, además, que en los laboratorios de bioanalisis no se están haciendo suficientes pruebas de PCR para detectar el covid-19. Las cifras bajas no significa que el virus no esté circulando sino que faltan las pruebas serológicas.

El repunte de los casos positivos y la presencia de pacientes asintomáticos en los centros de salud coloca en mayor riesgo a médicos, enfermeras y demás personal de salud.

En tal sentido, se debe reforzar la protección y los protocolos para evitar contagios y existen serias carencias, expresó.

@auritarosacastillo.