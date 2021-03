70 venezolanos presentes en inicio de las Grandes Ligas 2021

Son 70 los peloteros venezolanos que tendrán participaciones desde jueves en el Día Inaugural del béisbol de las Grandes Ligas 2021, informaron medios responsables de la cubertura de la MLB en Estados Unidos.

La lista que era de 75 se redujo a 70 con la salida abrupta del lanzador zuliano Jhoulys Chacín de los Cerveceros de Milwaukee, aunque en 2020 jugó para los Bravos de Atlanta.

Junto al occidental también quedaron fuera de los rosters de equipos grandes Félix Hernández (Orioles de Baltimore, Rougned Odor (Rangers de Texas, Renato Núñez (Tigres de Detroit), José Peraza (Mets de Nueva York) y William Contreras (Bravos de Atlanta), aunque el último es un prospecto en progreso que acaba de ser cambiado a los Cardenales de Lara en la Liga Venezolana.

El jardinero Odúbel Herrera es otro de los cesanteados por los Filis de Filadelfia, aunque nunca estuvo como invitado de manera oficial al spring training, sino que fue requerido varias veces desde el campo alterno.

Los que hicieron el equipo fueron 33 en la Liga Americana y 37 en la Nacional.

LIGA AMERICANA

División Este (11)

Baltimore (2)

Freddy Galvis (Ss), Anthony Santander (OF), roster de 40

Boston (5)

Eduardo Rodríguez (P), Martín Pérez (P), Darwinzon Hernández (P), Marwin González (IF), roster de 40. Jhonny Pereda (C), invitado



Yanquis (1)

Gleyber Torres (2B-Ss), roster de 40

Tampa Bay (1)

Yonny Chirinos (P), lista de lesionados

Toronto (2)

Breyvic Valera (IF), roster de 40. Anthony Castro (P), invitado



División Central (12)

Medias Blancas (1)

José Ruiz (P), roster de 40

Cleveland (2)

César Hernández (2B), Andrés Giménez (Ss), roster de 40

Detroit (4)

Miguel Cabrera (1B-BD), Wilson Ramos (C), Harold Castro (IF-OF), Víctor Reyes (OF), roster de 40

Kansas City (2)

Salvador Pérez, Carlos Hernández (P), Salvador Pérez (C), roster de 40

Minnesota (3)

Willians Astudillo (C-IF-OF), Luis Arráez (IF), roster de 40. Edward Colina (P), lista de lesionados

División Oeste (10)

Houston (3)

José Altuve (2B), Abraham Toro (IF) Luis Heibardo García (P), roster de 40



Angelinos de Anaheim (3)

Junior Guerra (P), Franklin Barreto (IF), roster de 40. Juan Graterol (C), invitado



Oakland (3)

Elvis Andrus (Ss), Jesús Luzardo (P), Yusmeiro Petit (P), roster de 40

Seattle (1)

Luis Torrens (C), roster de 40

LIGA NACIONAL

División Este (16)

Atlanta (4)

Ronald Acuña Jr. (OF), Ehire Adrianza (IF), Pablo Sandoval (IF), Ender Inciarte (OF), roster de 40

Filadelafia (2)

José Alvarado (P), roster de 40. Ronald Torreyes (IF), invitado

Miami (5)

Miguel Rojas (Ss), Jesús Aguilar (1B), Eliéser Hernández (P), Pablo López (P), roster de 40. Sandy León (C), invitado



Mets (3)

Carlos Carrasco (P), José “Cafecito” Martínez (1B), Luis Guillorme (IF), roster de 40

Washington (2)

Luis Avilán (P), Hernán Pérez (IF), roster de 40

División Central (8)



Cachorros (2)

Willson Contreras (C), Adbert Alzolay (P), roster de 40

Cincinnati (1)

Eugenio Suárez (3B-Ss), roster de 40

Cerveceros (4)

Orlando Arcia (SS), Manuel Piña (C), Omar Narváez (C), Avisail García (OF), roster de 40



Pittsburgh (1)

Luis Oviedo (P), roster de 40

División Oeste (13)



Arizona (3)

Eduardo Escobar (IF), Asdrúbal Cabrera (IF), David Peralta (OF), roster de 40

Colorado (5)

Germán Márquez (P), Antonio Senzatela (P), Jairo Díaz (P), Elíaz Díaz (C), Yonathan Daza (OF), roster de 40

Dodgers (1)

Brusdar Graterol (P), roster de 40

San Diego (2)

Tucupita Marcano (IF), roster de 40

San Francisco (2)

José Álvarez (P), Wilmer Flores (IF), roster de 40

Antonio José Seijas vía Prensa Venezolana de Televisión

Foto: El Día Inaugural de las Grandes Ligas es este jueves