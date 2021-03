Aaron Boone recibe un marcapasos

El mánager de los Yanquis Aaron Boone tomará una licencia médica para recibir un marcapasos y podría reintegrarse a su trabajo en unos pocos días.

Nueva York informó que el procedimiento se realizó ayer miércoles en el hospital St. Joseph’s en Tampa, Florida.

Boone señaló en un comunicado que los médicos “están confiados que la cirugía me permitirá retomar toda las actividades profesionales y personales usuales y tener un diagnóstico de salud positivo a largo plazo sin tener que alterar nada en mi vida. Espero volver al trabajo dentro de los próximos días”.

El piloto de 47 años emprende su cuarta temporada como mandamás de los Yanquis de Nueva York. El equipo inició el domingo su calendario de juegos de pretemporada y disputaba el cuarto la noche del miércoles contra Toronto en Tampa.

“Como muchos saben, me sometí a una cirugía de corazón abierto en 2009, y quiero que todos entiendan de que se trata el procedimiento que se realiza hoy (ayer)” , dijo Boone. “Durante las últimas seis y ocho semanas he tenido síntomas leves de mareos, baja energía y falta de aire. Como resultado, me sometí a una serie de pruebas y exámenes en Nueva York antes del inicio de los entrenamientos de primavera, incluyendo múltiples visitas a un equipo de especialistas en cardiología”. /JU

Foto: AP News