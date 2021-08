Alemán Alexander Zverev se lleva el oro en el tenis olímpico

El tenista teutón Alexander Zverev (N.5 del ranking ATP) se proclamó monarca olímpico al vencer este domingo 1 de julio en la final del torneo individual masculino ante su rival el ruso Karen Khachanov (N.25) y sucede en el palmarés al británico Andy Murray, oro en Londres-2012 y Rio-2016..

El alemán, que en semifinales derrotó al gran favorito del torneo, el serbio Novak Djokovic, superó al verdugo del español Pablo Carreño en semifinales por un contundente 6-3 y 6-1 en poco más de una hora y 20 minutos de juego, demostrando su tenacidad y aplomo en el juego..

“No me voy a quitar esta medalla de oro del cuello en mucho tiempo. No encuentro las palabras para definir mi felicidad. Es la mayor victoria de mi carrera”, se felicitó el germano tras el partido. Y es que el mayor sueño de cualquier atleta es llegar a unos Juegos Olímpicos y subir a lo más alto del podio le da un valor extra que no tiene comparación.

“Esto es lo más grande que se puede vivir en el deporte. El valor de este título es inestimable e incomparable. No hay nada mejor”, añadió. /JU

Foto: AP News