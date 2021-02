Alex Cora tiene fe en el brazo del venezolano Eduardo Rodríguez

El puertorriqueño Alex Cora, mánager de los Medias Rojas de Boston, tiene mucha fe y esperanza en al brazo zurdo del venezolano Eduardo Rodríguez.

El siniestro carabobeño, de 27 años, se perdió la temporada del 2020 debido a una miocarditis, que suponen se le produjo por el haber batallado con algo de la Covid-19.

Pero Eduardo se encuentra bien, dijo Cora. “Hizo una sólida sesión de bullpen. Tuvo todos los ejercicios de prácticas, sin nada que lo limitara y estamos sumamente contentos de cómo está. “Obviamente por la situación del virus las cosas han cambiado para todos los que nos hallamos imbuidos no sólo en el béisbol, sino en cualquier disciplina deportiva”, aclaró.

El estelar zurdo Chris Sale, quien se recupera de la cirugía Tommy John que tuvo en el codo en marzo del 2020, no estaría disponible para lanzar hasta mediado del verano, lo que coloca al criollo y al derecho Nathan Eovaldi como encargados de encabezar una eventual rotación abridora.

Pero muchos se preguntarían, ¿qué ocurrió realmente con Eduardo Rodríguez?, ¿sucedió algo con su corazón?. Cora afirmó que hay que monitorearlo, pero a la vez recordó que eso no significa que tendrá limitaciones sobre el primer día de trabajo en el campo de Fort Myers de Florida en Estados Unidos. “Ahora será de gran ayuda para el equipo”, precisó el piloto.

El bullpen, uno de los principales dolores de cabeza en Boston en 2019 y 2020, fue transformado casi por completo en el invierno. Adam Ottavino, Matt Andriese, Matt Barnes, Ryan Brasier, Josh Taylor, el zurdo venezolano Darwinson Hernández y el derecho japonés Hirokazu Sawamura resaltan en el grupo.

Alex Cora ya piensa en otra Serie Mundial

¿RECONSTRUCCIÓN?

Después de dos inviernos consecutivos sin adquisiciones espectaculares, muchos en la industria de Grandes Ligas piensan que los Medias Rojas han entrado en una especie de período de reconstrucción a corto plazo, para tomar un respiro económico antes de regresar al frente de la pelea por el título de la Serie Mundial.

Pero Cora no lo cree así. Su percepción está muy alejada del plan que tiene Boston para los próximos años, incluida la temporada que comenzará en seis semanas.

“Nosotros no estamos en reconstrucción”, dijo Cora a ESPN Digital durante una conferencia vía zoom este jueves, en el inicio de los entrenamientos primaverales de los Medias Rojas. “Estamos aquí más que competir, para ganar”, explicó el piloto boricua.

“Esa es la mentalidad desde los dueños hasta los que están en la

Academia en República Dominicana. El día a día de los Medias Rojas es ganar, ganar el día y, desde luego, si ganamos muchos días, tendremos la oportunidad de jugar en octubre, que es lo más importante”, añadió.

Cora, quien se perdió la temporada recortada por el Coronavirus del 2020 y al cumplir una suspensión ante el escándalo del robo de señas de los Astros de Houston del 2017, recibe un roster bastante transformado en relación con el que condujo a ganar la Serie Mundial hace tres años.

BENDECIDO

Declaró sentirse bendecido por haber recuperado su trabajo, luego de la sanción que le impuso la oficina del Comisionado y está listo para retornar a los Medias por el camino del éxito. Después de tres apariciones seguidas en la postemporada y un título, Boston cayó al tercer lugar en 2019 y al sótano en 2020.

Dustin Pedroia, antiguo segundas base Todos Estrellas y quien solamente apareció en nueve juegos en las tres temporadas anteriores, se retiró oficialmente. Los jardineros de esquinas Mookie Betts y Andrew Benintendi fueron cambiados y el jardinero central Jackie Bradley Jr. es un agente libre aún desempleado.

De los jugadores de posición, el receptor puertorriqueño Christian Vázquez, el torpedero arubeño Xander Bogaerts, el antesalista dominicano Rafael Devers y el jardinero y bateador designado cubano J.D. Martínez son prácticamente los rostros más familiares que tendrá Cora en el campamento de entrenamientos en Fort Myers.

En el amplio camerino del local del Jet Blue Park hay muchas tablillas con nombres poco conocidos en la organización. Dentro del grupo de recién llegados se encuentran el venezolano Marwin González, el dominicano Franchy Cordero y el puertorriqueño Enrique Hernández, Sawamura, junto a los norteamericanos Hunter Renfroe, Garrett Richards, Andriese y Ottavino, entre otros.

NÓMINA ALTA

A pesar de los cambios, Boston tiene una de las nóminas más costosas de las Grandes Ligas. De acuerdo con Spotrac.com, el presupuesto de los Medias Rojas en jugadores ronda los 169 millones de dólares, muy cerca del que tienen los Angelinos de los Ángeles de Anaheim (171,4 millones) y los Mets de Nueva York (170,9 millones).

La mayoría de sitios especializados en pronósticos ponen a Boston como el tercer mejor equipo en la poderosa División Este de la Liga Americana, detrás de los Yanquis de Nueva York y los Azulejos de Toronto, y un poco mejor que los Rays de Tampa Bay, los campeones del circuito el año pasado, y los Orioles de Baltimore. Dentro de esas proyecciones, la mayor aspiración de Boston es la de buscar uno de los dos puestos comodines para la postemporada.

“Como dijo Pedroia hace dos semanas: Quien no venga aquí pensando en que podemos ganar una Serie Mundial, no debe estar aquí”, expresó Cora. “A pesar de la gente fuera de nuestro camerino pensar diferente, esas personas no deciden nuestra mentalidad y cómo vamos a atacar el día a día. Nosotros estamos pensando en ganar”, dejó muy claro el estratega de los Medias Rojas.

Antonio José Seijas vía ESPN Digital

Foto: Eduardo Rodríguez quiere resurgir en 2021