Alex Pozuelo Más Valioso de la MLS

El centrocampista español Alex Pozuelo, jugador del Toronto FC, fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada de 2020 de la liga de fútbol norteamericana (MLS) por delante de los uruguayos Diego Rossi y Nico Lodeiro.





“Este premio significa mucho para mí, aún no me lo creo”, dijo Pozuelo en una videoconferencia de prensa. “Soy una persona muy normal. Ser el mejor jugador de la MLS, una liga tan grande y con tanta repercusión, me siento muy orgulloso”, reconoció el mediapunta, que sucede en el palmarés de este galardón al mexicano Carlos Vela (2019), al venezolano Josef Martínez (2018) y al argentino Diego Valeri (2017), todas estas figuras que han marcado la pauta en sus oncenas.



Pozuelo recibió un 35,35% de los votos en esta elección, en la que participan jugadores, miembros de los equipos y periodistas, detalló la MLS este lunes en un comunicado.

Julio Urdaneta vía AP

Foto: AP News