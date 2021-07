Arreaza a Acnur: Eldric Sella no es un refugiado

Jorge Arreza, canciller de Venezuela, señaló este martes que Eldric Sella no es un refugiado y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) actúa con fines políticos.

“Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un status para el que no aplica. ACNUR lo utilizó ideológicamente contra”, escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.

Sella es un boxeador venezolano que compitió bajo la bandera de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde cayó en primera ronda por la vía de nocaut ante el representante de la República Dominicana.

Trinidad y Tobago, nación donde Sella emigró, le negó el acceso al país tras su participación en Tokio, por eso, Acnur aseguró que está un búsqueda de un país que lo acoja.