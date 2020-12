Batazo entre dos/Por: Antonio José Seijas

EL GRANDELIGA Ildemaro Vargas por Cardenales de Lara debutó esta temporada sin dar hits en cuatro turnos, durante el partido de hace dos días contra Navegantes del Magallanes, que el elenco de casa ganó 4-1 de local en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El zurdo Félix Doubront es el primer abridor de la Nave Turca en completar en esta campaña al menos 5.0 innings en un juego, luego de laborar 5.1. El pítcher Carlos Valero por el elenco eléctrico ya hizo su estreno en la LVBP… EL JARDINERO Alex Romero está a punto de volver a jugar con el Zulia, una vez termine de cumplir lo que le restan de los 20 juegos de suspensión aplicados por actos de indisciplina en el terreno de juego. Por cierto, Cristian Acosta es el jugador N° 12 que debuta este año con el equipo occidental, además de José Briceño estrenarse con el mismo team… EL CORRIDO de bases de Bravos de Margarita, el viernes, fue fatal pero no lamentable porque no afectó en nada el marcador en su contra en el segundo inning. Luis Castro, quien estaba en la inicial con dos outs, no se movió cuando José Martínez elevó a segunda y Jorbit Vivas no sabía no encontraba la bola. En ese mismo episodio había corredores en los ángulos con dos outs, Omar Carrizales en la tercera y Breyvic Valera en la inicial. El último salió al robo de la segunda y Carrizales, en lugar de buscar avanzar al plato, se quedó viendo la acción. Son los errores mentales que hacen perder un juego a cualquiera… LAS FALLAS del fluido eléctrico en el José Bernardo Pérez de Valencia se han producido en dos encuentros y el del viernes, entre Bravos de Margarita y Águilas del Zulia, duró unos siete minutos. Las torres de iluminación del lado derecho del estadio sufren bajas eléctricas con cierta regularidad… EL MÁNAGER Henry Blanco espera la incorporación del lanzador Adrián Almeida, con experiencia de Triple A con Los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, como también al monticulista Moisés Gómez, un Triple A de Marineros de Seattle, al igual que el prospecto paracorto Kevin Maitán, de apenas 20 años… HASTA hace dos días el Zulia exhibía una cadena de innings seguidos sin permitir carreras por parte de sus abridores, extendida a 12.1 innings, aunque concedió tres pero todas inmerecidas… TIBURONES DE LA GUAIRA hasta el viernes tenía el peor récord en ambas divisiones, con 1-6 en triunfos y derrotas. Acumulaba 45 carreras permitidas, a razón de 6.42 por juego, mientras apenas había anotado 27 (3,85 p/j)… EL SLUGGER Balbino Fuenmayor tiene una fisura en el antebrazo izquierdo y es una sensible baja para Caribes… DESDE ayer se comenzó a permitir la entrada del 30 % de la capacidad del público en los estadios autorizados por la LVBP, bajo estrictos protocolos de bioseguridad por la pandemia del Covid-19.