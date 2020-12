Batazo entre dos/Por: Antonio José Seijas

TODOS LOS EQUIPOS de la LVBP están libres hoy. Cardenales se encuentra de vuelta el viernes y recibe en casa a Bravos, con el derecho Néstor Molina en el morrito. El sábado sirve de anfitrión ante Águilas en Barquisimeto, mientras el domingo viaja a Maracay para confrontar a Tigres. Hasta ayer era primero en la División Occidental, delante de Bravos, Magallanes y Águilas. El propósito es clasificar a la final, para buscar su tercer título consecutivo en la Liga, lo que puede ocurrir porque por ahora es el equipo del 2020… CADA VEZ que René Reyes batea un hit, un doble o un jonrón descuenta, iguala o supera cualquier récord en alguno de esos apartados. A sus 42 años está a punto de rebasar en hits del sexto lugar de todos los tiempos al fallecido José Castillo, quien completó 1.030 incogibles. Los otros siete con un millar de imparables en la LVBP son Vitico Davalillo (1.505), Robert Pérez (1.369), Teolindo Acosta (1.289), César Tovar (1.254), Luis ‘Camaleón’ García (1.058), Tomasito Pérez (1.012) y Luis Sojo (1.007)… EL PARACORTO Yonathan Mendoza por Cardenales cortó una racha de 20 juegos seguidos embasándose en ronda regular desde el 14 de diciembre de 2019, luego de fallar en cuatro turnos ante la paliza de 15-1 el martes contra Águilas en Barquisimeto, donde Ildemaro Vargas se fue de 4-4, con jonrones del cubano Yordanys Linares, Carlos Rivero y Jecksson Flores… POR CARDENALES se estrenaron el monticulista Derian González y el receptor Brhayan Campos, pertenecientes a Memphis Redbirds AAA de Cardenales de San Luis y DSL o Liga de Desarrollo de Marlins de Florida. Ocho más de los ‘pájaros rojos’ han visto acción por primera vez en esta temporada… EL ZULIA espera este sábado por la llegada del lanzador dominicano Cesilio Pimentel, quien viene de participar con Águilas del Cibao en la Liga Dominicana… EL PÍTCHER Jefferson Medina, por Zulia, se halla recuperado de molestias en el hombro derecho y por eso mañana está programado para una salida de bullpen. Su compañero Ángello Infante, quien también presentaba dolencia en el hombro derecho, ya tuvo una práctica de 79 pies de distancia, mientras el tirador Eiberson Castellano debutó en el circuito y permitió dos carreras en dos innings… HASTA ayer el antesalista Alí Castillo por Águilas llevaba ocho juegos consecutivos con al menos un hit… EL PERIODISTA José Luis López, de una amplia experiencia en los medios desde El Universal en Caracas, recogió una síntesis del camarero Erick Salcedo, de Bravos, que refleja las contrariedades e irregularidades que se han vivido en el béisbol y las otras disciplinas deportivas ante la presencia del Covid-19, por lo que no escapa lo del elenco de Margarita al no poder viajar desde la isla hasta Valencia para entrenar previo al Día Inaugural del béisbol local… SALCEDO dijo que es complicado jugar fuera de casa, en un estadio prestado y sin sus aficionados, además de estar expuestos a algún contagio por lo pandemia, aunque hay que adaptarse, jugar pelota y mostrar la capacidad de poder hacerlo bien no sólo en Valencia, sino en Maracay, Barquisimeto, Caracas y en el nuevo espacio del Fórum La Guaira… ERICK ha jugado para cuatro equipos en la LVBP: Águilas, Cardenales, Tigres y ahora con los insulares. Del Zulia salió con Anthony Jiménez y Marcos Tábata por Jairo Pérez, Pablo López, Richard Castillo, Luis Álvarez y Wilyer Abreu; del Cardenales con Jesús Parra por José Castillo ‘El Hacha’ y de Tigres por Gabriel Lino para llegar a su actual club.